الملك عبدالله الثاني: سنبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أن "الأردن سيبقى إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".

وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، قال الملك عبد الله: "هذه الدولة الحرة التي أكملت مئة عام من عمرها المديد ويحميها دستور عصري ومتقدم ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين".

وشدد على أنه "حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم، وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها"، مشيرا إلى أن "عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس".

وقال: "قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني"، مضيفا: "أما الوصاية الهاشمية، فهي أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

المصدر: "بترا"