 
مباشر

لجنة التلقيح المغربية: ما يقع في أوروبا من تدهور لوضع الجائحة سيصلنا عاجلا أم آجلا

أخبار العالم العربي

لجنة التلقيح المغربية: ما يقع في أوروبا من تدهور لوضع الجائحة سيصلنا عاجلا أم آجلا
Reuters MS
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtnm

حذرت اللجنة العلمية للتلقيح في المغرب، اليوم الخميس، من العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وإمكانية إعادة فرض الحجر الشامل.

وأشار عضو اللجنة، سعيد عفيف، إلى وجود ضعف في الإقبال على مراكز التلقيح، مؤكدا أنه إلى حد الساعة "فقط 27 في المائة ممن هم فوق 65 سنة توجهوا لتلقي الجرعة الثالثة، فيما حوالي 4.5 ملايين مواطن لم يتلقحوا إلى حد الساعة، وهو ما يمثل خطرا كبيرا".

وأضاف أن "ما يقع في أوروبا من تدهور سيصلنا عاجلا أم آجلا، هي فقط مسألة وقت فقط".

وعلى الرغم من استقرار الوضعية الوبائية في المغرب حاليا، فإن التخوفات من موجة جديدة لا تزال قائمة، بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة على المستوى الدولي واستمرار ظهور المتحورات.

المصدر: "هسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا