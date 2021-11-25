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السعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها دولة عربية

أخبار العالم العربي

السعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها دولة عربية
Reuters AHMED YOSRI
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أعلنت السعودية، الخميس، عن السماح بالسفر المباشر إلى أراضيها من 6 دول بينها مصر، بعدما كان يحتاج المسافرون من تلك الدول إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إليها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".

وأوضحت الداخلية أن القرار سيدخل جيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021.

وأضافت أنه "سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بصرف النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص".

وأكدت أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مبينة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا.

المصدر: وزارة الداخلية السعودية

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