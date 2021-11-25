مجلس الأمن التركي: يجب تجنب الخطوات الأحادية في ليبيا لإجراء الانتخابات قانونيا

أكد مجلس الأمن القومي التركي ضرورة تجنب الخطوات أحادية الجانب من أجل إجراء الانتخابات الليبية المخطط لها في أواخر ديسمبر 2021 بشكل قانوني.

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وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع ترأسه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، في أنقرة: "ينبغي تجنب الخطوات أحادية الجانب، من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء".

وأضاف: "دعونا المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون هذه المرحلة لمصالحهم الخاصة".

ومن المقرر أن تجري في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 الانتخابات التشريعية والرئاسية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي.

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المفوضية مع ذلك في قرار أولي إن سيف الإسلام القذافي، النجل الثاني للزعيم الليبي الذي قتل في النزاع الداخلي الليبي عام 2011، "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل".

وأقامت تركيا علاقات وثيقة مع السلطات السابقة في طرابلس خلال فترة ولاية حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، التي كانت في نزاع عسكري سياسي مع حفتر، حيث نشرت أنقرة سابقا قوات مسلحة في الأراضي الليبية تطالب حكومة الدبيبة بسحبها.

المصدر: "الأناضول" + وكالات