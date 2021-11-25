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الجيش الأوكراني يجري تدريبات بمشاركة الدبابات في دونباس

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الجيش الأوكراني يجري تدريبات بمشاركة الدبابات في دونباس
AP Efrem Lukatsky
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على خلفية التوترات العسكرية المتصاعدة، أجرى الجيش الأوكراني تدريبات بمشاركة الدبابات في منطقة النزاع جنوب شرق البلاد.

ونشر المكتب الإعلامي لعملية قوات الحكومة الأوكرانية في منطقة دونباس على صفحته في "فيسبوك" اليوم الخميس لقطات تظهر جوانب من هذه التدريبات التي جرت في مقاطعة دونيتسك وشملت الرماية بالنيران الحية.

وشدد المكتب على أن العسكريين المشاركين في التدريبات أظهروا "مستوى عاليا من الأهلية، ما يؤكد استعدادهم لأداء المهام المسندة إليهم".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول جنوب شرقي أوكرانيا، وسط تبادل كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بتدبير استفزازات وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أواخر أكتوبر الماضي عن استخدامه طائرة مسيرة تركية الصنع لأول مرة في دونباس في مخالفة لاتفاقات مينسك.

المصدر: RT

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