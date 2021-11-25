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مصر تستعد لافتتاح "طريق الكباش"

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مصر تستعد لافتتاح
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يترقب المصريون الافتتاح التاريخى لـ"طريق الكباش"، والذي يصل بين معبدي الأقصر والكرنك، ويمتد لمسافة 2700 متر بعد انتهاء عمليات الحفر التي بدأت قبل 70 عاما.

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وتمتد عمليات التنقيب والكشف عن تماثيل الأكباش الحجرية لمدة 70 عاما، حيث تم الكشف عن "الكباش" القديمة الحامية للمعبد بالبر الشرقي لمحافظة الأقصر لطريق يبلغ طوله 2700 متر، ويعد من أهم الطرق التي شيدها المصري القديم على مدار تاريخه.

ويرجع إنشاؤه إلى عصر الملكة حتشبسوت، التي شيدت مقصورتها الحمراء داخل معبد الكرنك، وتبعها العديد من الملوك في تشييد الطريق، منهم تحتمس الرابع، وأمنحتب الثالث، ورمسيس الثاني، نهاية بالملك نختنبو، مؤسس الأسرة الثلاثين.

وكان الغرض من إنشاء هذا الطريق ربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك للاحتفال بعيد الأوبت من أهم الأعياد المصرية القديمة وكان يتم الاحتفال به في بداية موسم الفيضان والذي يليه.

المصدر: "المصري اليوم"

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