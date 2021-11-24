مصر.. غلق طريق الكورنيش في الأقصر وتشديدات أمنية مكثفة قبل حفل أسطوري (فيديو)

أفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن قوات الأمن في محافظة الأقصر أغلقت طريق الكورنيش قبل ساعات من افتتاح طريق الكباش التاريخي الذي سيتم في مراسم احتفالية أسطورية.

وقال الموقع المصري إنه رصد تشديدات أمنية مكثفة فيما تتواصل الاستعدادات داخل معبد الأقصر بامتداد طريق الكباش، بإشراف شركة سعدي - جوهر، حيث من المقرر افتتاح طريق الكباش الأثري يوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين.

وأشار "القاهرة 24" إلى أن وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية والمنظمة للحفل تجري البروفات الأخيرة قبل انطلاق الموكب.

وحسب الموقع الإخباري المصري، يظهر في البروفة شاشة عرض اإلكترونية تنقسم نصفين يظهر في الوسط أحد أعمدة الكرنك، ثم بعد الانقسام تعود الشاشة إلى طبيعتها مرة أخرى لعرض مراكب الأوبت أمام الحاضرين.

وأوضحت أن الشاشة يتم التحكم فيها عن بعد مع منظم العرض وهو مخرج ألماني الجنسية، مشيرة إلى أن العرض سيتم على ألحان أنشودة الإله آمون رع.

من جهتها نشرت قناة "Experience Egypt" على يوتيوب مقطع فيديو إشهاري لطريق الكباش.

المصدر: RT + "القاهرة 24"