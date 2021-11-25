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مظاهرات في السودان تطالب بحكم مدني كامل

أخبار العالم العربي

مظاهرات في السودان تطالب بحكم مدني كامل
Reuters
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خرجت، اليوم الخميس، مظاهرات في العاصمة السودانية والمدن الأخرى للمطالبة بحكم مدني كامل وديمقراطي.

وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام من التوصل إلى اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يعيد الأخير رئيسا لحكومة كفاءات، ويقضي بتعديل الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين.

هذا وقد اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم في بيان، المجلس العسكري بالعمل منذ 25 أكتوبر الماضي على عزل السودانيين عن العالم بحظر شبكة الإنترنت، من أجل الترويج لخطابه فقط لتبرير استيلائه على السلطة، وكذلك السعي لإسكات الأصوات المناوئة، باعتقال الفاعلين السياسين وقيادات القوى السياسية.

المصدر: RT

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