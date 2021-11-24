حمدوك يراجع قرارات الجيش بالتعيينات والإعفاءات في المناصب الرئيسية بالسودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى إشعار آخر.

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ووجه حمدوك، بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، إن "رئيس الوزراء سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة".

وأضافت الأمانة "ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".

المصدر: RT+رويترز