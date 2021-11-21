السودان.. مكتب حمدوك يؤكد رفع الإقامة الجبرية عنه

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك أن العسكريين الذين استولوا على الحكم رفعوا الإقامة الجبرية عنه، وسط أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة.

وأكد مكتب حمدوك لوكالة "رويترز" اليوم الأحد أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر.

يتبع..