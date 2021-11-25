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الخارجية العراقية تعلن إطلاق سراح 41 عراقيا محتجزين في ليبيا

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الخارجية العراقية تعلن إطلاق سراح 41 عراقيا محتجزين في ليبيا
Reuters
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أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح 41 عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا.

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وقال الصحاف في بيان صحفي: "نجحنا بإطلاق سراح 41 مواطنا عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا، والوزارة عملت بدأب لإنجاح عملية إطلاق سراحهم، وتوجيه الوزير فؤاد حسين للسفارة هناك بالمتابعة كان عاجلا".

وأضاف: "جهود الوزارة كانت حثيثة عبر التنسيق مع وزارة الخارجية الليبية لإثبات رعوية المحتجزين، وأصدرنا 29 جواز مرور لهم".

المصدر: RT

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