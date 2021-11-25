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اندلاع مواجهات بين طلاب المدارس والجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع مواجهات بين طلاب المدارس والجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس (فيديو)
RT
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اندلعت مواجهات بين طلاب المدارس في بلدة اللبن الشرقية بجنوب نابلس والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام مدخل القرية، حسب ما أفادت مراسلتنا.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن عددا من المواطنين، في قرية اللبن الشرقية بجنوب نابلس، أصيبوا بحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين للقرية.

وقال رئيس المجلس القروي يعقوب عويس لـ"وفا"، إن "عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمواطنين بحالات اختناق".

المصدر: RT+وفا

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