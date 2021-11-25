الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة
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أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريختر بولاية البليدة.
وبحسب بيان المركز، سجلت هزة أرضية يوم 24 نوفمبر 2021 على الساعة 21:56، بلغت 3.5 درجة على سلم ريختر، ومركز الهزة حدد بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.
المصدر: الشروق
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