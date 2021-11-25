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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة
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أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريختر بولاية البليدة.

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وبحسب بيان المركز، سجلت هزة أرضية يوم 24 نوفمبر 2021 على الساعة 21:56، بلغت 3.5 درجة على سلم ريختر، ومركز الهزة حدد بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.

المصدر: الشروق

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