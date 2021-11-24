مصر تسجل 901 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 856 إصابة، و61 وفاة في اليوم السابق.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين حتى الأربعاء بلغ 353024 حالة، منها 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.
المصدر: "رويترز"
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