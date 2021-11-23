مصر.. 856 إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الثلاثاء مقابل 870 إصابة و58 وفاة الاثنين.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 352123.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 20052، فيما تعافى 293374 مصابا.

المصدر: RT