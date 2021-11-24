الحوثيون ينشرون فيديو لغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مقطعا مصورا قالت إنه لاستهداف مقاتلات التحاف منزلا في منطقة حيس بمحافظة الحديدة.

وأشارت إلى أن "الغارة استهدفت منزل أسرة في منطقة حيس بالحديدة، وأن الغارة أدت إلى مقتل رب العائلة وإصابة الأم الحامل بشظية، مما تسبب في خروج الجنين من بطنها".

وأضافت: "توفي الجنين على الفور وتم نقل الأم الى المستشفى".

وتعتذر قناة RT عن نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية ومؤلمة.

المصدر: RT