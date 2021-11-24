التحالف العربي يستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء توجيه ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف إنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، مؤكدا أن "العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

تحالف دعم الشرعية في #اليمن: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاءpic.twitter.com/JvYxnKZQtX — جريدة الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) November 24, 2021

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد "حركة أنصار الله- الحوثيون" في محافظة مأرب اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: صحيفة "الرياض"