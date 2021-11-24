التحالف العربي ينفذ 15 عملية استهداف للحوثيين في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد "حركة أنصار الله- الحوثيون" في محافظة مأرب اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف في بيان: "نفذنا 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية. الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرا إرهابيا".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، بأن التحالف أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: "سبق"