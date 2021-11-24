إنزال جوي للقوات الإسرائيلية في قرية أبو تلول في النقب - فيديو

اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة قرية أبو تلول في صحراء النقب، بحملة تفتيش عن أسلحة ومخدرات، واعتقلت عددا من السكان.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الشرطة الإسرائيلية نفذت حملة كبيرة بمشاركة 1200 شرطي وجندي وأفراد من الوحدات الخاصة، في مناطق النقب، بحثا عن السلاح والمخدرات، وجرى اعتقال 41 شخصا بتهمة الاتجار وحيازة السلاح، كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات.

وقال شاهد عيان من قرية أبو تلول إن "عملية الاقتحام نفذتها قوات كبيرة من الشرطة شملت إنزال قوات خاصة بطائرة مروحية واعتلاء أفراد من الشرطة لأسطح المنازل، وأن الأهالي أصيبوا بحالة قلق وخوف".

وأضاف، أن "القوات حاصرت القرية وفرضت طوقا حولها ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، في ظل عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل والمرافق".

المصدر: "عرب 48" + "يديعوت آحرنوت"