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الدفاع الإسرائيلية تكشف عن مخبأ عسكري سوري في الجولان المحتل استخدم في حرب الـ67 (فيديو)

أخبار العالم العربي

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كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مخبأ عسكري سوري مليء بالمتفجرات والاسلحة في مرتفعات الجولان، استخدم في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 ، عندما استولت إسرائيل على الهضبة.

وتم العثور على المخبأ تحت الأرض أثناء عمليات التنقيب الجارية من قبل الهيئة الإسرائيلية لمكافحة الألغام التابعة للوزارة في منطقة غرب الجولان، استخدم الجيش السوري ما في المخبأ من الأسلحة لإطلاق النار على وادي الحولة.

وقالت الوزارة: "خلال العمل، تم اكتشاف مخبأ مليء بمئات قطع الذخائر، بما في ذلك قذائف هاون من عيارات مختلفة، ومشاعل، وذخائر نارية، ومتفجرات وغيرها".

وبمجرد إزالتها من المخبأ، تم نقل الذخائر إلى منشأة تخزين آمنة، حيث سيتم الاحتفاظ بها حتى يمكن تدميرها بأمان.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل 

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