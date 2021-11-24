الرئيس عون يتسلم رسالة تهنئة من بوتين

سلم سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، الرئيس ميشال عون رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد الاستقلال.

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وقال حساب الرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، إن رئيس الجمهورية تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف".

رئيس الجمهورية تسلّم رسالة تهنئة بالإستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وشكر الرئيس عون نظيره الروسي على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده pic.twitter.com/l5gc5cKiKF — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 24, 2021

وأضاف "شكر الرئيس عون نظيره الروسي على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده".

المصدر: الرئاسة اللبنانية