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الرئيس عون يتسلم رسالة تهنئة من بوتين

أخبار العالم العربي

الرئيس عون يتسلم رسالة تهنئة من بوتين
المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية على توتير
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سلم سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، الرئيس ميشال عون رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد الاستقلال.

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وقال حساب الرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، إن رئيس الجمهورية تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف".

وأضاف "شكر الرئيس عون نظيره الروسي على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده".

المصدر: الرئاسة اللبنانية

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