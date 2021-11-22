 
مباشر

لافروف: قدمنا صور الأقمار الصناعية للبنان

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsk9

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا سلمت لبنان صورًا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيرغي لافروف في موسكو، قال إن السلطات اللبنانية ستسلم الصور للجهات القضائية لاستخدامها في التحقيق، مضيفا أن قضية وزير الإعلام اللبناني جورج، من قرداحي ليست الوحيدةَ التي تحتاج للتشاور مع دول الخليج.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا