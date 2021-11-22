لافروف: قدمنا صور الأقمار الصناعية للبنان
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا سلمت لبنان صورًا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت.
من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيرغي لافروف في موسكو، قال إن السلطات اللبنانية ستسلم الصور للجهات القضائية لاستخدامها في التحقيق، مضيفا أن قضية وزير الإعلام اللبناني جورج، من قرداحي ليست الوحيدةَ التي تحتاج للتشاور مع دول الخليج.
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