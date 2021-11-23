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مصر.. ضبط طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس مع راكب في مطار القاهرة - صور

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مصر.. ضبط طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس مع راكب في مطار القاهرة - صور
AFP MICHEL MOUTOT
مطار القاهرة الدولي - أرشيف
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تمكنت إدارة الجمارك بالصالة الموسمية بمطار القاهرة من منع محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت المخالفة للتعليمات الأمنية للحكومة المصرية.

وأشارت الإدارة إلى أنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من جده اشتبه مأمور الجمارك هشام الورداني في راكب مصري بدا عليه القلق والارتباك برغم مدة سفره الطويلة".

وأضافت: "تم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة (X-RAY) فتم ملاحظة وجود أجسام معتمة، وعند القيام بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود طائرة درون مرقوم عليه XY-X6 و3 ساعات مزودة بكاميرا وجهازي لاسلكي وجهاز رؤية ليلية وكاميرتي مراقبة".


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

المصدر: وكالات مصرية

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