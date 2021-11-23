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السودان.. حمدوك يعلن عن فتح تحقيق في انتهاكات الـ25 من أكتوبر ضد المتظاهرين

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السودان.. حمدوك يعلن عن فتح تحقيق في انتهاكات الـ25 من أكتوبر ضد المتظاهرين
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير" المعارض إن "تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي".

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وقتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك الشهر الماضي. 

ووقع حمدوك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا في 21 نوفمبر الجاري، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله.

المصدر: "رويترز" + RT

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