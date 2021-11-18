السودان.. محكمة تأمر بسجن مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد
Reuters
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أصدرت محكمة سودانية، أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
وقال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان لوكالة "رويترز"، إن المحكمة أصدرت أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
وشهدت خدمات الانترنت في البلاد انقطاعا من حين لآخر، منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر.
المصدر: "رويترز"
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