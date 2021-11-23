العراق.. القوات الأمنية تقبض على 7 إرهابيين في بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية الثلاثاء القبض على 7 إرهابيين خلال الـ48 ساعة الماضية في العاصمة بغداد وحدها.

وأشارت في بيان لها إلى أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على 7 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال اليومين الماضيين".

وأضافت، أن "مفارز سيطرة الشعب وأبو غريب الجديد ألقت القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في كل منهما، فيما ألقت مفارز سيطرة (الانتصار) و(شاطىء دجلة) و(البوعيثة) على متهم بالإرهاب في كل منها".

وأوضحت، أنه "تم اقتياد المتهمين إلى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

المصدر: "السومرية نيوز"