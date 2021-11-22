العراق.. كمين محكم يطيح بإرهابي ومجموعة مطلوبين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي مطلوب للعدالة ومجموعة من المتهمين في أحكام مختلفة، بكمين محكم في العاصمة بغداد.

وأشارت في بيان لها إلى أن "قوة من لواء المشاة 44، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق العاصمة بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء ذاته، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته"، مبينا انه "جرى تعميم أوصافه على نقاط السيطرة، وتم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق".

وتابعت: "تمكنت قوة من لواء المشاة 42، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (توك توك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة، فضلا عن إلقاء القبض على 15 متهما وفق مواد قانونية مختلفة".

المصدر: "السومرية نيوز"