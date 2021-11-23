العراق.. طلبة محتجون يضرمون النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني - فيديو

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من الطلبة المحتجين في محافظة السليمانية شمالي البلاد، أضرموا النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني.

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وذكر مراسلنا، أن مقر الاتحاد الوطني في شارع سالم بمحافظة السليمانية، تعرض للحرق من قبل محتجين.

وأضاف، أن المسؤولين عن حماية المقر تمكنوا من إخماد النيران دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

يذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني يشهد في الفترة الأخيرة خلافات حادة بين الرئيسين المشتركين، بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي.

ولليوم الثالث على التوالي تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

المصدر: RT