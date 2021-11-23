رجل أعمال تونسي "مثير للجدل" ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

صرح مصدر مقرب من رجل الأعال التونسي محمد عياشي العجرودي والذي يوصف بأنه مثير للجدل، بأن العجرودي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل 2022.

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وأفاد موقع قناة نسمة التلفزيونية بأن مدير قناة الجنوبية بوبكر الصغير، كشف في تصريح صحفي أن رجل الأعمال التونسي، نظريا له الحق في الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، لتمتعه بالجنسيتين التونسية والفرنسية.

يشار إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يشترط:

أن يكون المترشح حاملا للجنسية الفرنسية.

أن يكون حاملا لصفة الناخب ولا يقل عمره عن 23 عاما.

أن يكون متحليا بالـ"كرامة الأخلاقية".

وتوجد علاوة على ذلك إجراءات أخرى يجب أن يوفي بها المترشح وأهمها أن "يقدم في ظرف مغلق قرارا للذمة المالية"، وأيضا فتح حساب مصرفي تحت تصرف المجلس الدستوري يستخدم لتمويل الحملة الانتخابية.

كما يتوجب على المترشح للرئاسة الفرنسية، جمع "ما لا يقل عن 500 توقيع من الأشخاص المخول لهم. يجب أن تكون هذه التواقيع موزعة على 30 إقليما أو تجمعا ما وراء البحار على أقل تقدير، وذلك بدون أن يتخطى عدد الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين".

أما الأشخاص المخولون بإعطاء مثل هذه التواقيع فهم: أي نائب فرنسي

أي عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي

أي رئيس بلدية

أي عضو في المجلس الفرنسي بالخارج

النواب الأوروبيون

الأعضاء المنتخبون في مجلس كورسيكا أو مجلس بولينيزي الفرنسية أو من الكونغرس أو مجالس كاليدونيا الجديدة أو مجالس والس وفوتونا.

المستشارون الجهويون

المستشارون الجهويون لمايوطه وسان بيار وميكلون مجلس استشارة مدينة باريس

رئيس بولينيزي الفرنسية أو رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة

المصدر: nessma.tv