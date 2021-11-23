الكرملين يتوقع مباحثات مفصلة خلال لقاء بوتين وعباس في سوتشي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يتوقع أن يجري خلال المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، "حديثا مفصلا إلى حد كبير".

وذكر بيسكوف، أن الرئيس بوتين يعمل اليوم، في مدينة سوتشي.

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وأضاف بيسكوف، للصحفيين اليوم: "يستقبل الرئيس الروسي في سوتشي اليوم، نظيره الفلسطيني محمود عباس. اليوم ستجري هناك محادثات ثنائية، والتي ستستمر خلال فطور عمل. ونتوقع أن تكون هذه المحادثات مفصلة للغاية".

وتابع بيسكوف، أن الرئيس بوتين ينوي كذلك عقد "جلستي عمل مغلقين" في سوتشي.

المصدر: تاس