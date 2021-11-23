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انفجارات تهز صنعاء بعد ضربات جوية للتحالف العربي

أخبار العالم العربي

انفجارات تهز صنعاء بعد ضربات جوية للتحالف العربي
Reuters
صنعاء، أرشيف
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، محذرا المدنيين من الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية تصريح التحالف أنه دمر هدفا "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء.

واعترف الحوثيون بالضربات التي شنها التحالف على شمال صنعاء دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان أن انفجارات عنيفة هزت الأحياء الشمالية لصنعاء ذات الكثافة السكانية المرتفعة عقب الغارات. وأضافوا أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت الماضي، إنها أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

المصدر: رويترز

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