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مصر تسجل 870 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 870 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة، مقابل 884 إصابة و61 وفاة أمس.

وأشار متحدث الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا بلغ 351267، منهم 292655 حالة تم شفاؤها و19991 وفاة.

المصدر: "رويترز"

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