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مصر تسجل 884 إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 884 إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الأحد، مقابل 902 إصابة و61 وفاة السبت.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد بلغ 350397 حالة، منها 291980 حالة تم شفاؤها و19933 وفاة".

المصدر: وكالات

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