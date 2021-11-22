مصر.. إعدام مدانين بجريمة قتل بشعة

قضت محكمة النقض المصرية بإجماع الآراء بمعاقبة كل من مصطفى عبد الوهاب فرحات إبراهيم عبد الله ونزيه على على العربي بالإعدام شنقا ومصادرة الأداة المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

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وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد العثور علي جثة "أحمد .ف" مقتولا بغرفة نومه بأحدي الشقق، وإصابة زوجته في الرأس عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

واعترف الجانيان بارتكابهما الجريمة وقررت النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية، وأحالت أوراقهما لفضيلة المفتي وأصدرت حكمها بالإعدام.

المصدر: صدى البلد