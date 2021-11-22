بغداد تعتمد شهادة التلقيح وفحص PCR للمسافرين من المطارات

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، اعتماد شهادة التلقيح ضد كورونا وفحص PCR للمسافرين من مطارات البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بدأنا من هذا اليوم باعتماد شهادة التلقيح الدولية مع فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد الرحلة بعد عدة تأكيدات وإيضاحات أصدرناها في أوقات سابقة".

وأضافت، إن "هذا الإجراء يأتي تماشيا مع مبدأ الإعتراف الدولي المتبادل لشهادة التطعيم الدولية للقاحات كوفيد - 19".

وأشارت إلى أنها "ستعتمد شهادة التطعيم الدولية الصادرة من بقية الدول الأخرى عند السفر من المطارات العراقية".

ويشمل هذا القرار المسافرين العراقيين، وشركات الطيران العاملة في العراق، وفقا للبيان.

المصدر: RT