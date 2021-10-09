 
مباشر

العراق.. أصغر طفل يتلقى لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

العراق.. أصغر طفل يتلقى لقاح كورونا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgyk

أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد العراقية، السبت، عن تلقي أصغر عراقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقالت صحة الكرخ في بيان، إن "صبيا بعمر 13 عاما تلقى لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح"، وأشارت إلى أن الهدف من تطعيمه، هو "إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".

العراق.. أصغر طفل يتلقى لقاح كورونا
alsumaria

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت يوم السبت تلقي 12242 شخصا للقاح كورونا في آخر 24 ساعة.

كما أحصت الوزارة 1227 حالة إصابة جديدة، و3313 حالة تعافي، و28 وفاة بالفيروس.

المصدر: "السومرية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا