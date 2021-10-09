العراق.. أصغر طفل يتلقى لقاح كورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد العراقية، السبت، عن تلقي أصغر عراقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقالت صحة الكرخ في بيان، إن "صبيا بعمر 13 عاما تلقى لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح"، وأشارت إلى أن الهدف من تطعيمه، هو "إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".

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وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت يوم السبت تلقي 12242 شخصا للقاح كورونا في آخر 24 ساعة.

كما أحصت الوزارة 1227 حالة إصابة جديدة، و3313 حالة تعافي، و28 وفاة بالفيروس.

المصدر: "السومرية"