المفكر الشيعي محمد الحسيني يمتدح الملك سلمان بعد منحه الجنسية السعودية

امتدح رجل الدين الشيعي اللبناني، محمد علي الحسيني، الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستذكرا تاريخ معرفته به، وذلك بعد منحه الجنسية السعودية الأسبوع الماضي.

ونشر الحسيني تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت لوحة جمعته بالملك سلمان، وعلق عليها بالقول: "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. عرفته أميرا للبلاغة وسيدا للكلمة وعالما بثقافة وتاريخ المملكة منذ ريعان شبابه".

واستطرد: "وعرفته بعد ذلك أميرا للرياض ثم وليا للعهد .. وأكثر ما شرفني أنني عرفته عن قرب كملك حكيم وشجاع ذو قلب كبير وعقل وازن. أدام الله علينا نعمة وجوده".

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ..

عرفته أميرا للبلاغة وسيدا للكلمة وعالما بثقافة وتاريخ المملكة منذ ريعان شبابه.. وعرفته بعد ذلك أميرا للرياض ثم وليا للعهد ..وأكثر ما شرفني أنني عرفته عن قرب كملك حكيم وشجاع ذو قلب كبير وعقل وازن.

أدام الله علينا نعمة وجوده. pic.twitter.com/AAiHdqDDYw — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) November 21, 2021

وكان قد مُنح الحسيني الجنسية السعودية الأسبوع الماضي ضمن برنامج منح الجنسية للكفاءات الشرعية والعلمية الذي بدأت المملكة العمل به مؤخرا.

المصدر: RT