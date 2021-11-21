مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي ولي عهد البحرين

تصدر الملف الإيراني والعلاقات الثنائية أجندة اللقاء الذي جمع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسب الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء، الذي جرى في المنامة أمس السبت، حضره من الجانب البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني.

وحسب الوكالة، أكد الأمير سلمان أن البحرين "حريصة على دعم كافة الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية والدولية".

سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين حريصة على دعم كافة الجهود الساعية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار في المنطقة والعالمhttps://t.co/QxCR5hY9nKpic.twitter.com/w76AXHBcXD — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 20, 2021

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وذكرت الوكالة أنه خلال اللقاء، الذي جاء في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، أشار الأمير سلمان إلى "أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية".

كما تم خلال الاجتماع استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم.

المصدر: "وكالة أنباء البحرين + i24news