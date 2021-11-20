مصر.. 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 19872، فيما عدد الإصابات 349513.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 291214 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) November 20, 2021
الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 61 حالة وفاة pic.twitter.com/Rg0E0sDHE9
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة و892 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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