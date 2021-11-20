 
مباشر

مصر.. 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs6n

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 19872، فيما عدد الإصابات 349513.

إقرأ المزيد
مصر..وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بالرغم من توفر اللقاحات
مصر..وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بالرغم من توفر اللقاحات

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة و892 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا