مصر.. 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 19872، فيما عدد الإصابات 349513.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 291214 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 61 حالة وفاة pic.twitter.com/Rg0E0sDHE9 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) November 20, 2021

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة و892 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT