مصر..وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بالرغم من توفر اللقاحات

كشفت وزارة الصحة المصرية عن سبب الزيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد، بالرغم من توفر اللقاحات ضد هذا الفيروس.

إقرأ المزيد

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن "هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، لافتا إلى "أننا ما زلنا في مرحلة ارتفاع الإصابات، وأن وزارة الصحة تحرص على ألا تزيد الأعداد بدرجة تصل لمرحلة أن تكون أعداد المصابين أكبر من قدرة استيعاب المستشفيات".

وأشار إلى أن "الإصابات في ارتفاع رغم توفير لقاحات ضد فيروس كورونا"، موضحا أن "هذه الزيادة لا تصاحبها زيادة في نسب الاحتياج لدخول المستشفيات، بخلاف الموجة الأولى والثانية، وأن سبب ذلك يعود لارتفاع عدد متلقي اللقاحات، أو اكتساب المناعة نتيجة الإصابة السابقة بالفيروس، وأن ارتداء الكمامة أصبح مقبولا اجتماعيا".

وشدد حسام عبد الغفار على أن "الطريقة الأكثر أمانا للنجاة من فيروس كورونا هي التلقيح، ثم الإجراءات الاحترازية".

المصدر: "المصري اليوم"