التحالف العربي: تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون وسقوط صاروخين بالستيين بالداخل اليمني
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.
كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.
#عاجل#التحالف: استجابة للتهديد؛ بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 19, 2021
#عاجل#التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 19, 2021
وأشار التحالف إلى "فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء"، كاشفا "سقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما".
ولفت إلى أن "عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر".
#عاجل#التحالف: عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية بقرية ضبر.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 19, 2021
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.