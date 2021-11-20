التحالف العربي: تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون وسقوط صاروخين بالستيين بالداخل اليمني

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

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كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

#عاجل#التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 19, 2021

وأشار التحالف إلى "فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء"، كاشفا "سقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما".

ولفت إلى أن "عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر".

المصدر: "واس"