الحوثيون يتوعدون بالرد على غارات التحالف

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن قوات "التحالف الأمريكي السعودي شنت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة".

وقال إن "الغارات توزعت على عدد من محافظات اليمن" وأن "تصعيد العدوان سيكون له عواقب وخيمة وعليهم تحمل نتائجه"، متعهدا بـ"الرد على تلك الغارات".

في تصعيد كبير قوى العدوان السعودي الأمريكي تشن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية.

هذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 18, 2021

من جهته، أعلن التحالف العربي وفق التلفزيون السعودي فجر الخميس أن قواته نفذت عملية واسعة طالت أهدافا عسكرية في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن.

وأوضح التحالف أن "العملية الواسعة شملت أهدافا عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيرة".

المصدر: RT + "سبأ.نت"