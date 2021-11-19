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الحوثيون يتوعدون بالرد على غارات التحالف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتوعدون بالرد على غارات التحالف
Reuters
غارة للتحالف العربي على صنعاء - أرشيف
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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن قوات "التحالف الأمريكي السعودي شنت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة".

وقال إن "الغارات توزعت على عدد من محافظات اليمن" وأن "تصعيد العدوان سيكون له عواقب وخيمة وعليهم تحمل نتائجه"، متعهدا بـ"الرد على تلك الغارات".

من جهته، أعلن التحالف العربي وفق التلفزيون السعودي فجر الخميس أن قواته نفذت عملية واسعة طالت أهدافا عسكرية في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن.

وأوضح التحالف أن "العملية الواسعة شملت أهدافا عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيرة".

المصدر: RT + "سبأ.نت"

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