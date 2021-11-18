التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية في أربع محافظات يمنية

قال التحالف العربي إن قواته نفذت عملية واسعة على أهداف عسكرية في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، وفق ما نقله التلفزيون السعودي الحكومي فجر الخميس.

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وأوضح التحالف في بيان أن العملية الواسعة شملت "أهدافا عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيرة".

وكان التحالف أعلن في بيان سابق أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: RT + وكالات