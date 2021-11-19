عبد اللهيان يدين تصنيف بريطانيا "حماس" منظمة إرهابية

دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار بريطانيا تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية، "في تشويه للحقائق وقلبها".

وكتب على "تويتر": "ندين قرار بريطانيا إعلان حركة المقاومة الشعبية حماس منظمة إرهابية.. لا يمكن المساس بحقوق الفلسطينيين بتشويه وقلب الحقائق".

وأضاف: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين".

We condemn the UK's decision to declare the popular resistance movement of HAMAS a terrorist organization.



Rights of Palestinians cannot be trampled on by distorting facts.



The only political solution for Palestine lies in holding a referendum among all indigenous residents. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 19, 2021

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".

وكتبت على "تويتر"، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

من جهتها، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.

وكتبت "حماس" في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، تعقيبا على إجراءات حظر الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.



This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm — Priti Patel (@pritipatel) November 19, 2021

ونتيجة لهذا الإجراء الذي يحتاج إلى المصادقة من قبل البرلمان البريطاني، سيواجه أي شخص تثبت عضويته في "حماس" وتقديمه دعما للحركة عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.

المصدر: RT