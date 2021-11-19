شكري: نسعى بكل جهودنا للتوصل إلى اتفاق ملزم في سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة تسعى بكل جهودها للتوصل إلى اتفاق ملزم في سد النهضة الإثيوبي، يضمن مصالح الدول الثلاث.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي بحضور نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص في العاصمة اليونانية أثينا، أن جهود القاهرة ستستمر للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الدول الأربع على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناخ.

وتابع أنه تمت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية بين الدول الأربع وبينها التطورات السودانية، والتطورات التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الراهن والقضية الفلسطينية، والصراع في سوريا واليمن، مشددا على أهمية اتخاذ الدول العربية ما في وسعها لضمان استقرار أراضيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية