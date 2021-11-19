لوكاشينكو يوجه دعوة للسيسي

هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، ودعاه لزيارة بيلاروس، حسبما أفادت الرئاسة البيلاروسية.

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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله في رسالة تهنئة إلى السيسي: "في بيلاروس، نعرفكم بصفتكم رجل سياسة ودولة بارز، نجح في توجيه مصر إلى طريق السلام والاستقرار والتقدم، وإطلاق مجموعة من المشاريع الوطنية الكبيرة ورفع مستوى رفاهية الشعب المصري".

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أن "النوايا الحسنة والخبرة الحياتية والمهنية الواسعة للرئيس المصري ستسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين."

وجدد لوكاشينكو دعوته السيسي لزيارة بيلاروس "في وقت مناسب له لتقييم سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا ومواصلة الحوار حول المجالات الواعدة للتعاون الثنائي".

وكان السيسي قد زار بيلاروس في يونيو عام 2019، بينما قام كوكاشينكو بزيارة إلى القاهرة في فبراير عام 2020.

المصدر: وكالة "بيلتا"