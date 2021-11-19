عون: آمل أن تكون السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله بأن تكون "السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي".

وشدد عون في تصريح على أنه "مستمر في العمل من اجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها"، معتبرا أن "الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال (22 نوفمبر) بهجته وعلينا أن نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم".

الرئيس عون: الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته وعلينا ان نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 19, 2021

وأضاف: "على الرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل أقوى، ونتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك"، مؤكدا أن "لبنان ينشد دائما أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج العربي ونأمل أن تتم سريعا معالجة ما أدى إلى إشكالية معها ومن المهم ألا تتأذى مصالح الشعب اللبناني".

المصدر: RT