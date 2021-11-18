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المقداد يبحث مع عبد اللهيان التعاون الاقتصادي والسياحي بين بلديهما

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المقداد يبحث مع عبد اللهيان التعاون الاقتصادي والسياحي بين بلديهما
وزيرا الخارجية السوري والإيراني ـ (وكالة سانا)
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بحث وزيرا الخارجية السوري فيصل المقداد والإيراني حسين أمير عبد اللهيان التعاون الاقتصادي والسياحي والعلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تطويرها.

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وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد الذي عبر عن ارتياحه لتماثل نظيره الإيراني للشفاء بعد خضوعه للحجر الصحي مؤخرا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "سانا" أن المقداد بحث خلال الاتصال التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت إن المقداد نقل تحيات الرئيس بشار الأسد لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشارت الوكالة إلى أن عبد اللهيان دعا المقداد لزيارة طهران لمتابعة المشاورات حول القضايا التي تهم البلدين.

 

المصدر: "سانا"

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