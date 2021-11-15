طهران تنفي صحة الأنباء المتداولة حول إخراج مستشار عسكري إيراني من سوريا

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة عن "إخراج مستشار عسكري ايراني من سوريا".

وقال زادة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن مزاعم وسائل الإعلام الصهيونية وبعض الدول الأخرى حول القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا ليست جديدة"، مؤکدا علی "تعزیز العلاقات الإيرانية السورية"، ونافيا صحة الأنباء عن "إخراج مستشار عسكري ايراني من سوريا".

وأضاف: "لدينا علاقات استراتيجية مع سوريا، وعمل المستشارين العسكريين أمر مرحب به من قبل القيادة السورية".

ولفت زادة إلى أن وزير الدفاع السوري "منح المستشار العسكري الإيراني وساما تكريما له".

من جانب آخر، رحب زادة بعودة علاقات الدول مع دمشق مؤخرا قائلا: "لا يمكن حذف سوريا من العالم العربي، ونرحب بعودة علاقات الدول مع دمشق".

المصدر: إرنا، RT



