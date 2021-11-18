الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة "وضع اليد" على أموال ليبية مجمدة

اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ 2011.

وقال الدبيبية خلال جلسة لمجلس الوزراء "لدينا مشكلة مع بلجيكا (...) بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (...) الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وأضاف: "السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وتابع: "لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.

وهذه الأصول التي وزعها الزعيم الراحل معمر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، غالبا ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.

وفي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.

المصدر: "أ ف ب"